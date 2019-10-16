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Twitter разъяснил ограничения на ретвиты постов политиков

Посты мировых лидеров, нарушающие правила социальной сети Twitter, не будут удаляться в том случае, если они представляют общественный интерес. Об этом сообщается в блоге сервиса.

Такие посты будут размещены вместе с уведомлением о нарушении правил соцсети. При этом пользователи смогут увидеть содержание поста, перейдя по ссылке, если у них появится такое желание. К тому же пользователи не смогут поставить лайки, прокомментировать и ретвитнуть посты, содержащие такое уведомление.

Согласно правилам Twitter, такая практика будет применяться только к тем аккаунтам, которые принадлежат политикам и государственным деятелям, проверены и подтверждены (отмечены специальной синей галкой. — РБК.) и имеют более 100 тыс. подписчиков.

Twitter отмечает, что посты, содержащие прямые призывы к насилию, личную информацию (адрес, личный номер телефона), одобрение самоубийств, обнаженные фотографии, распространенные без согласия изображенного человека, а также информацию, относящуюся сексуальному насилию в отношении детей, будут удалены независимо от общественного интереса.

Материал дополняется

Теги: Twitter, политики
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