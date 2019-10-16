Менеджер Rammstein объяснил удар по лицу охранника пристани в Петербурге

Менеджер группы Rammstein Анар Рейбанд объяснил, почему ударил охранника пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге «горячим кавказским сердцем». Об этом он рассказал телеканалу «78».

По его словам, в ночь на 15 октября он вместе с членами группы выходил с яхты после съемок. На пристани не было охранника, поэтому Рейбанд снял цепочку, чтобы выпустить гостей. В этот момент появился охранник и начал кричать.

«Я ему объяснил, что нужно было находиться на месте. Он меня послал на три буквы, после чего мое горячее кавказское сердце не выдержало <...> Я развернулся и дал ему в морду», — заявил менеджер Rammstein.

Он добавил, что его слова могут подтвердить несколько свидетелей.

Охранник Дмитрий Петренко рассказал «Фонтанке» свою версию событий. По его словам, он сделал замечание Рейбанду, а тот в ответ начал ругаться и использовать нецензурную брань, после чего нанес ему удар по голове. В подтверждение своих слов он предоставил изданию видеозапись с камер наблюдения. Петренко также сообщил, что намерен обратиться в полицию.