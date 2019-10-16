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Организаторы форума в Краснодаре анонсировали телемост с Илоном Маском

В Краснодаре в ходе бизнес-форума «Дело за малым!» 18 октября состоится телемост с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Об этом заявил врио главы департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Виталий Воронов, передает «РБК Краснодар».

Воронов рассказал, что около офиса SpaceX в американском городе Хоторне был размещен рекламный щит с приглашением Илона Маска на форум, после чего представители его офиса связались с организаторами мероприятия. Билборд c надписью Kak tebe takoe Elon Musk? разместили местные бизнесмены.

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Глава ведомства добавил, что переговоры с его представителями о возможности и деталях его участия велись в течение двух недель. Было очевидно, что до 18 октября организовать его визит вряд ли получится, в том числе из-за визовых вопросов, поэтому стороны договорились о телемосте.

«Сейчас мы обсуждаем сценарий телемоста. Нам интересно послушать его видение как человека, который многого добился в этом мире, а также узнать его мнение на тему форума», — заключил Воронов.

Форум малого и среднего бизнеса Краснодарского края «Дело за малым!» пройдет 18–19 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг». Основной темой мероприятия станет человеческий капитал.

Теги: Краснодар, бизнес-форум, телемост, Илон Маск
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