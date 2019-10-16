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Опрос показал уменьшение доли подающих милостыню россиян

Число россиян, пожертвовавших деньги на благотворительность, увеличилось с 46% в 2018 году до 57% в 2019-м, следует из результатов опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), передает ТАСС. При этом доля тех, кто подает милостыню на улице, сократилась.

По данным агентства, каждый десятый россиянин (11%) за последние два-три года регулярно делал благотворительные пожертвования, 36% граждан несколько раз оказывали благотворительную помощь, еще 10% жертвовали деньги однократно. При этом 42% опрошенных никогда не занимались благотворительностью, 1% — затруднились ответить.

Самым популярным способом благотворительности стала подача милостыни: такого рода помощь оказывали 60% опрошенных. Ооднако при этом отмечается, что за три последних года число подающих милостыню снизилось на 10 п.п. (с 70%). Доля пользующихся ящиками для пожертвований снизилась с 38% в прошлом году до 26% в этом году.

Кроме того, с 35% в 2015-м до 27% в текущем году сократилось число россиян, которые переводят деньги с помощью отправки СМС на короткий номер. При этом банковские переводы на благотворительность увеличились с 10 до 14%.

Опрос проводился в сентябре среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 50 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, уточнили в НАФИ.

В декабре 2018 года эксперты бизнес-школы «Сколково» совместно с банком UBS оценили, что совокупные расходы на благотворительные проекты в России составляют примерно 340–460 млрд руб. в год. Из них массовые пожертвования населения составляют 140–160 млрд руб. ежегодно.

Теги: благотворительность, НАФИ, опрос
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