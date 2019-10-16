Стоимость оператора Wi-Fi в метро Москвы оценили при сделке

Стоимость оператора Wi-Fi в метро Москвы оценили при сделке

Управляющая компания (УК) НПФ «Благосостояние» приняла решение выйти из оператора сетей Wi-Fi в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке связи. Исходя из данных о стоимости доли «Благосостояния», стоимость всего оператора в 2017 году превысила 5 млрд руб.

По данным издания, 23,75% акций оператора продано за 1,27 млрд руб., покупателем стал «МаксимаТелеком». Сделка прошла по цене, зафиксированной в 2017 году. Исходя из этих данных, 100% акций компании оцениваются в 5,347 млрд руб.

Оператор сетей Wi-Fi выкупил долю у УК «Трансфингруп» (ТФГ) летом 2019 года, уточнил газете представитель «МаксимаТелекома». Мажоритарными акционерами компании остаются бывший президент концерна «Ситроникс» Сергей Асланян и ресторатор Алеко Крихели.

Как пишет «Коммерсантъ», «Благосостояние» вынуждено избавляться от крупных вложений после начала обязательных стресс-тестов фондов по методологии Центробанка. По словам источника издания, выход из «МаксимаТелекома» связан с прохождением стресс-тестирования.