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Стоимость оператора Wi-Fi в метро Москвы оценили при сделке

Управляющая компания (УК) НПФ «Благосостояние» приняла решение выйти из оператора сетей Wi-Fi в метрополитене Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке связи. Исходя из данных о стоимости доли «Благосостояния», стоимость всего оператора в 2017 году превысила 5 млрд руб.

По данным издания, 23,75% акций оператора продано за 1,27 млрд руб., покупателем стал «МаксимаТелеком». Сделка прошла по цене, зафиксированной в 2017 году. Исходя из этих данных, 100% акций компании оцениваются в 5,347 млрд руб.

Оператор сетей Wi-Fi выкупил долю у УК «Трансфингруп» (ТФГ) летом 2019 года, уточнил газете представитель «МаксимаТелекома». Мажоритарными акционерами компании остаются бывший президент концерна «Ситроникс» Сергей Асланян и ресторатор Алеко Крихели.

Как пишет «Коммерсантъ», «Благосостояние» вынуждено избавляться от крупных вложений после начала обязательных стресс-тестов фондов по методологии Центробанка. По словам источника издания, выход из «МаксимаТелекома» связан с прохождением стресс-тестирования.

Технологии и медиа
Подключились к Wi-Fi: как у оператора метро нашелся новый бенефициар

Компания «МаксимаТелеком» была создана в 2004 году и до 2013-го входила в «Энвижн Групп», у которой ее и выкупил Сергей Асланян с партнерами. Выручка оператора в прошлом году составила 3,76 млрд руб., чистая прибыль — 212,6 млн руб. В январе 2019-го стало известно, что «МаксимаТелеком» победил в конкурсе на оказание услуг единого оператора городского Wi-Fi в Москве.

Теги: «МаксимаТелеком», Wi-Fi, метро
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