Под Челябинском в ДТП погиб владелец крупного кондитерского холдинга

Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на трассе в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Первый областной» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Действительно, Алишах Сулейманов погиб во время ДТП», — заявил собеседник «Первого областного».

О том, что Сулейманов скончался в аварии, также со ссылкой на источник пишут местный портал 74.ru и Ura.ru.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не уточнили РБК, действительно ли в ДТП погиб владелец «Руслады», однако подтвердили факт ДТП, в котором погиб пассажир 1960 года рождения.

По данным ведомства, авария произошла на 24-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.