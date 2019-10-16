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В Мексике 15 человек погибли при нападении на военный патруль

В мексиканском штате Герреро вооруженные гражданские лица напали на подразделение местного Минобороны. В результате погибли 15 человек — один военный и 14 гражданских. Об этом в Facebook написал представитель военного ведомства штата Роберто Альварес.

Он добавил, что власти изъяли оружие и три автомобиля, числившихся в угоне, на которых передвигались нападавшие.

Запись в facebook пользователя robertoalvarezheredia

Ранее в штате Мичоакан произошло нападение на полицейский конвой. Правительство направило туда 80 военнослужащих, а также вертолет. Как сообщает Aristegui, в нападении подозревают участников картеля «Новое поколение Халиско».

Теги: Мексика, нападение
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