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На нефтебазе в Калифорнии загорелись три резервуара

В Калифорнии загорелись несколько резервуаров нефтехранилища NuStar Energy, сообщает пожарная служба округа Контра-Коста, где располагается нефтебаза.

Изначально сообщалось, что пожар затронул как минимум два резервуара. Затем пожарные уточнили, что горят три больших резервуара, внутри которых находится этанол.

Как сообщает местный телеканал CBS со ссылкой на заявление NuStar Energy, все сотрудники нефтебазы находятся в безопасности. Там также отмечают, что в резервуарах было небольшое количество этанола — менее 1% от объема контейнера.

По данным телеканала, сначала на нефтебазе произошел взрыв, из-за чего загорелась трава вокруг резервуаров, а затем два контейнера. Позже пламя перекинулось на третий.

пожар начался после взрыва на нефтебазе. Огонь сначала охватил два резервуара, потом перекинулся на третий. По данным пожарных, сгорели 15 акров (больше 60 тыс. кв. м) земли. Экстренные службы продолжают тушить возгорание.

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