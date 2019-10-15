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Технологии и медиа ,  
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Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.

Одно из преимуществ смартфона — улучшенная камера, которая позволяет делать качественные снимки в темноте.

В устройство также встроен мини-радар Project Soli, который позволяет управлять смартфоном жестами. В компании заверили, что новый смартфон обладает самой быстрой разблокировкой по технологии распознавания лиц. В то же время производители в новой версии отказались от функции датчика отпечатка пальцев.

Продажи Pixel 4 в США начнутся 24 октября. Смартфон будет стоить от $799 и доступен в двух размерах и трех цветах — черном, белом и оранжевом.

Теги: Google, смартфон
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