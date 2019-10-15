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В Москве заменят установленные как ступени могильные плиты

Могильные плиты, которые были установлены в качестве ступеней у Театра эстрады в Москве, заменят на обычные. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.

«Сейчас места этих гранитных блоков займут обычные блоки», — сказал Кондаршев. Он отметил, что надгробные плиты не представляют археологической ценности, но в любом случае неправильно использовать их как предметы, «которые люди попирают ногами».

Кондаршев рассказал, что сообщение об обнаружении надгробных плит в центре Москвы поступило в департамент на выходных, хотя использовались в качестве ступеней они давно. При этом, отметил он, практика повторного использования бесхозных плит существовала «чуть ли не с древнего мира», поэтому профессионалов такая находка не удивляет. По его словам, в Москве надгробные плиты для застройки использовались еще до революции.

Ранее на странице общественного движения «Архнадзор» в Facebook, одна из пользователей опубликовала фото с надгробными плитами XVIII века, которые были выкопаны в ходе работ по благоустройству территорий у Театра эстрады.

Запись в facebook пользователя Инга Широкова Сошина‎ / Facebook

На плитах просматриваются надписи «родилась», «скончалась», а также года 1734,1796 и другие.

Заместитель художественного руководителя Театра эстрады по связям с общественностью Карина Захарова заявила «РИА Новости», что плиты не имеют отношения к зданию театра. Она объяснила, что ремонт набережной проводят власти города, а ремонт театра еще не начался.

Теги: тротуарная плитка, Москва
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