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Производитель кабачковой икры объяснил превышение нитратов в продукции

Производитель кабачковой икры «Пиканта» прокомментировал итоги тестирования, согласно которому в его продукции выявили превышение безопасного уровня содержания нитратов. Об этом РБК рассказала директор по маркетингу торговой марки Анастасия Зотова.

По словам представителя компании, все продукты на предприятии проходят проверку качества, в том числе на содержание нитратов. 

Зотова отметила, что в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» некорректно указаны нормы по нитратам, согласно которым кабачки и продукты из них должны содержать не более 400 мг нитратов на килограмм.

«Дело в том, что в процессе производства кабачковой икры происходит уваривание кабачков в три раза. Соответственно, увеличивается концентрация сухих веществ кабачка и всех примесей, содержащихся в них», — пояснила она, подчеркнув, что пересчет содержания нитратов в зависимости от степени уваривания в конечном продукте не предусмотрен регламентом.

Представитель компании добавила, что в настоящее время «Пиканта» запустила исследование для выявления причин ситуации, когда в единичных случаях, несмотря на замеры и проверки качества, попадаются продукты с увеличенным содержанием количества нитратов.

Ранее Росконтроль провел тестирование марок кабачковой икры, которое выявило превышение нитратов и жира в продукции. В исследовании приняла участие икра из обжаренных кабачков брендов «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня», «Коллекция ретро».

По номеру ООО «Астраханский консервный комбинат» (изготовитель кабачковой икры «Грядка удачи», икра «Маринадовъ», «Коллекция ретро») не ответили на звонки РБК. РБК также обратился за комментарием к торговой марке «Дядя Ваня».

Теги: ГОСТ, продукция
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