Производитель кабачковой икры объяснил превышение нитратов в продукции

Производитель кабачковой икры «Пиканта» прокомментировал итоги тестирования, согласно которому в его продукции выявили превышение безопасного уровня содержания нитратов. Об этом РБК рассказала директор по маркетингу торговой марки Анастасия Зотова.

По словам представителя компании, все продукты на предприятии проходят проверку качества, в том числе на содержание нитратов.

Зотова отметила, что в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» некорректно указаны нормы по нитратам, согласно которым кабачки и продукты из них должны содержать не более 400 мг нитратов на килограмм.

«Дело в том, что в процессе производства кабачковой икры происходит уваривание кабачков в три раза. Соответственно, увеличивается концентрация сухих веществ кабачка и всех примесей, содержащихся в них», — пояснила она, подчеркнув, что пересчет содержания нитратов в зависимости от степени уваривания в конечном продукте не предусмотрен регламентом.

Представитель компании добавила, что в настоящее время «Пиканта» запустила исследование для выявления причин ситуации, когда в единичных случаях, несмотря на замеры и проверки качества, попадаются продукты с увеличенным содержанием количества нитратов.