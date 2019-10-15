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Суд вынес приговор убийцам многодетной матери на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил к тюремному заключению двух мужчин, обвиняемых в убийстве и изнасиловании многодетной матери в поселке Псебай в мае 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Совершеннолетнего мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу. Второго подсудимого, с учетом совершения преступления в несовершеннолетнем возрасте, приговорили к 9 годам и 11 месяцам тюремного заключения: сначала в воспитательной колонии, а после совершеннолетия — в исправительной колонии общего режима, и штрафу.

Женщина была убита в ночь на 14 мая 2018 года. Накануне вечером 40-летняя женщина отдыхала в кафе. Когда она пошла домой, молодые люди предложили ее проводить. Один из них, 16-летний подросток, ударил ее по голове, после чего женщину изнасиловали. Затем подросток задушил пострадавшую.

Позднее следователи возбудили уголовное дело по п. «д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство, которое совершено группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Судебный процесс длился более 9 месяцев. В ходе расследования были допрошены около 60 свидетелей и трое потерпевших по делу.

Теги: Суд, приговор, тюрьма, убийство, многодетная семья, женщина
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