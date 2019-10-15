Volkswagen заморозил строительство завода в Турции из-за военной операции

Немецкий концерн Volkswagen временно отказался от идеи строительства нового завода в Турции из-за начавшейся военной операции Анкары в Сирии. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя компании.

«Решение о строительстве нового завода было отложено советом Volkswagen AG», — сказал представитель компании. По его словам, Volkswagen внимательно следит за ситуацией и обеспокоена текущими событиями. Заседание наблюдательного совета компании, где будет обсуждаться этот вопрос, запланировано на середину ноября.

Как пишет Die Welt, изначально концерн планировал строительство завода неподалеку от Измира, объем инвестиций для его строительства оценивался более чем в €1 млрд. Планировалось, что на нем будут производить 300 тыс. автомобилей в год. Однако эскалация конфликта на турецко-сирийской границе и введение санкций в адрес Анкары со стороны США поставили под вопрос экономическую целесообразность реализации этого проекта, пишет немецкая газета.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США. В Вашингтоне и ряде европейских стран подвергли критике действия турецкого лидера, Франция и Германия приостановили поставки вооружения Анкаре. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.