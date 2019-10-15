Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины

Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об избиении мужчины в Красноярском крае до смерти в Москву и взял его под личный контроль, говорится в сообщении СК.

Бастрыкин также поручил проверить работу сотрудников МВД, которые своевременно не приняли исчерпывающих мер к задержанию участников драки, и «дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных».

По данным следствия, ночью 15 сентября двое мужчин поссорились с приятелем по телефону, после чего приехали к нему домой и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, где вскоре он скончался.

Случившееся получило огласку, после того как 12 октября в сообществе «Сводка 24 | Красноярск» во «ВКонтакте» появился пост, написанный от лица друзей погибшего, в котором они просят помочь привлечь виновных к ответственности. К записи были прикреплены фотографии предполагаемых подозреваемых и видео с места преступления.

В посте утверждалось, что родители одного из виновных — это бывшая судья и глава Емельяновского поселкового совета депутатов.