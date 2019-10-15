Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 64,25 (-0,11) Quote, 12:04
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 70,85 (-0,08) Quote, 12:04
Власти Саратова запретят детям отклоняться от маршрута по пути в школу Общество, 15:55 Задержанная в Минске россиянка сообщила о нахождении на свободе Политика, 15:50 На месте крушения Ан-72 в Конго нашли четыре неопознанных тела Общество, 15:49 Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины Общество, 15:35 Москвич обвинил домработницу в краже 5 млн руб. Общество, 15:29 Синоптики предупредили о резких скачках давления в Центральной России Общество, 15:24 Эмоциональный интеллект: как протестировать и прокачать Pro, 15:21 Володин попросил Швейцарию научить Грузию обращению с Россией Политика, 15:12 Сколько Россия потеряла на отказе от доллара Quote, 15:12 Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили автомобили с надписью «ДПС» Политика, 15:10 Южная Корея сыграла первый за 29 лет футбольный матч в КНДР Спорт, 15:08 В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал Общество, 15:03 В Анталье в ДТП с автобусом пострадали два россиянина Общество, 14:57 НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года Бизнес, 14:56
Общество ,  
0 
Глава СК передал в Москву дело забитого до смерти в Красноярске мужчины

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело об избиении мужчины в Красноярском крае до смерти в Москву и взял его под личный контроль, говорится в сообщении СК.

Бастрыкин также поручил проверить работу сотрудников МВД, которые своевременно не приняли исчерпывающих мер к задержанию участников драки, и «дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных».

По данным следствия, ночью 15 сентября двое мужчин поссорились с приятелем по телефону, после чего приехали к нему домой и избили его. Пострадавшего доставили в больницу, где вскоре он скончался.

Случившееся получило огласку, после того как 12 октября в сообществе «Сводка 24 | Красноярск» во «ВКонтакте» появился пост, написанный от лица друзей погибшего, в котором они просят помочь привлечь виновных к ответственности. К записи были прикреплены фотографии предполагаемых подозреваемых и видео с места преступления.

В посте утверждалось, что родители одного из виновных — это бывшая судья и глава Емельяновского поселкового совета депутатов.

15 октября двух подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), задержали, сообщал СК. По данным ведомства, один из задержанных уже был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Видео, размещенные в Сети, приобщили к делу в качестве вещественных доказательств, говорится в сообщении ведомства.

Как писал Telegram-канал Mash, конфликт между мужчинами произошел во время переписки в чате: мужчина оскорбил приятелей и сразу извинился, однако они приехали и избили его. Источник в правоохранительных органах Красноярска рассказал РБК, что конфликт между погибшим и подозреваемым, 29-летним Шиловым произошел по телефону. «По поводу переписки в чате ничего сказать не можем, но конфликт был в ходе телефонного разговора. Сейчас друзья могут говорить все, что угодно, но на самом деле допрос только начинается, поэтому подробности будут позже», — рассказал источник.

Теги: Красноярский край, новости РБК, СК, Александр Бастрыкин
Материалы по теме
На Урале задержали подозреваемых в убийстве продававшей машину девушки
Общество
СМИ сообщили об убийстве диджея в Ленобласти из-за «неправильной» музыки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter