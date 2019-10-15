В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ. Об этом РБК рассказал директор кабельного оператора «Теле-Маг» Алексей Амелькин.

«Да, включили эротический канал вместо НТВ, случайно. Воткнули кабель не туда», — сообщил он РБК.

Амелькин рассказал, что 14 октября около 15:00 мск оператор вел технические работы, связанные со сменой формата вещания. Сотрудники, которые их проводили, не видели, что пустили в эфир. По его словам, первый абонент позвонил на канал лишь спустя 15 минут.

В это время вместо НТВ работал разрешенный, но закрытый эротический кабельный канал Brazzers. «Мы сразу после звонка исправили ошибку», — подчеркнул директор кабельного оператора.