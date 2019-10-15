НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года

НЛМК сократил выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте группы.

Согласно сообщению, выпуск стали сократился из-за капитального ремонта доменного и конверторного производств НЛМК во втором квартале 2019 года. Речь идет о предприятии компании в Липецке.

При этом продажи остались на прежнем уровне — 12,9 млн т, а доля готовой продукции увеличилась на 1%, до 64%

За третий квартал 2019 года компания сократила выпуск стали на 6%, до 3,7 млн т, а также из-за ремонта. Объем продаж на фоне снижения производства сократился на 6%, до 4 млн т, за счет снижения продажи полуфабрикатов, подчеркнула компания.