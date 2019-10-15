В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП

В Абакане назначили день траура из-за гибели мэра в ДТП

16 октября в Абакане объявлено днем траура в связи с гибелью мэра города Николая Булакина, занимавшего свой пост почти 25 лет. Об этом сообщает официальный портал Абакана.

Прощание с мэром состоится в местном драматическом театре. Всем городским организациям и предприятиям рекомендовали перенести праздничные и развлекательные мероприятия, спортивные соревнования. Телерадиокомпании скорректируют сетку вещания.

Булакин погиб в результате ДТП в Минусинском районе Красноярского края 14 октября. Его Ford двигался по трассе «Енисей». На 433-м км дороги мэр не справился с управлением и врезался в дерево.

В МВД по Красноярскому краю сообщали, что причиной аварии могли стать проблемы с сердцем у Булакина. Погодные условия на момент ДТП были удовлетворительными, претензий к качеству дорожного покрытия в районе аварии не было.

Николай Булакин впервые стал мэром Абакана в 1995 году. Досрочные выборы градоначальника будут проведены в течение полугода. Временно исполнять обязанности мэра будет его первый заместитель Владимир Жуковский.