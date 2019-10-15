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Наташа Королева попросила у Зеленского разрешения на въезд на Украину

Певица Наташа Королева (Наталья Порывай) обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въехать на территорию страны. Соответствующую запись она разместила на своей странице в Instagram.

В своем посте певица разместила видеозапись с записанным несколько лет назад обращением своей бабушки. На видео пожилая женщина жалуется на то, что к ней не пускают внучку. Королева выразила сожаление в связи с тем, что из-за запрета во въезде на Украину она не смогла посетить могилу бабушки, которая умерла два года назад. Певица также отметила, что она «как никто из артистической среды олицетворяет колорит, темперамент, дух Украины» и никогда не стеснялась своего происхождения.

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СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на Украину на похороны бабушки

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Королевой в конце октября 2016 году. Причину запрета въезда певицы на Украину в СБУ не сообщили. «Только он (Владимир Зеленский. — РБК) своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти», — отметила певица.

В декабре певица обратилась в суд с требованием признать решение СБУ о запрете въезда противоправным и отменить его. Исключение для певицы сделали в январе 2017 года, когда Королева приехала в Киев на похороны бабушки.

Теги: Владимир Зеленский, певица, обращение, Украина
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СБУ разрешила Наташе Королевой приехать на Украину на похороны бабушки
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Наташа Королева подала в суд на СБУ из-за запрета ей въезда на Украину
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