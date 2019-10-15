Кирилл Клейменов вновь стал ведущим программы «Время» на «Первом канале»

Заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов вернулся на должность ведущего программы «Время» после более чем 10-месячного перерыва. Об этом он сообщил в эфире вечерней программы, вышедшей в понедельник, 14 октября.

«Пока меня не было, случилось много чего. Стоило только отвлечься на другие важные дела, как мир пошел вразнос, и поэтому — вот, пришлось вернуться. Не скрою, была надежда, что этот самый мир справится и без нас с вами, небольшая — но была. Увы», — сказал ведущий.

В феврале 2018 года стало известно о том, что Клейменов должен сменить телеведущую Екатерину Андрееву в качестве ведущего программы «Время» для Центральной России, выходящей в эфир в будни.

Би-би-си со ссылкой на источник, близкий к телеканалу, сообщало, что Клейменов должен был стать ведущим программы как минимум до выборов президента, которые прошли в России 18 марта 2018 года. Однако позже в беседе с РБК телеведущий сообщил, что смена ведущего в программе никак не связана с избирательным процессом.

В октябре газета «Ведомости» со ссылкой на источники в телекомпании сообщила, что Клейменов вновь будет вести основной выпуск новостной программы «Время» на «Первом канале». Издание отмечало, что Екатерина Андреева и ее напарник Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса — на Дальний Восток, Сибирь и так далее.

Кирилл Клейменов стал ведущим «Времени» в 1998 году и оставался им до 2004 года вместе с Андреевой. После этого он сначала стал замруководителя дирекции информпрограмм, а затем возглавил ее.