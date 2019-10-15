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Следователи завели дело после гибели статиста в следственном эксперименте

Следователи в Нижегородской области завели уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» после гибели статиста в ходе следственного эксперимента по воссозданию ДТП с автобусом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Инцидент произошел 9 октября. Погибшим оказался 31-летний нижегородец Денис Бывшев. Мужчину пригласили в Кстовский район для расследования обстоятельств аварии, которая произошла в августе 2018 года. Тогда на дорожной развязке Большая Ельня — Ольгино водитель мотоцикла, аналогичного спортивной Yamaha Бывшева по объему двигателя, опережал легковой автомобиль по правой полосе и неожиданно врезался в выехавший с второстепенной дороги автобус ПАЗ. Участник той аварии на мотоцикле получил тяжелые травмы, при этом он остался жив.

Издание отмечает, что поучаствовать в следственном эксперименте Бывшева попросили приятели, которые имеют отношение к полиции. Для того, чтобы обезопасить эксперимент, следователи и сотрудники ГИБДД решили на время ограничить движение на участке дороге, где произошло ДТП.

Восстанавливая события ДТП, статист повторил траекторию движения пострадавшего в предыдущей аварии сначала на разрешенной скорости. Однако, по словам знакомых погибшего, следователи попросили его разогнать скорость мотоцикла до 100 км/ч. Родные и друзья Бывшева отметили, что изначально он сомневался в безопасности такого маневра, однако затем решил согласиться. В ходе эксперимента на влажной трассе, усыпанной гравием, статист не справился с управлением, упал и ударился головой о бордюр. В момент ДТП мужчина был в шлеме, однако спасти его не удалось — от полученных травм Бывшем скончался на месте происшествия.

По факту аварии ГУ МВД России по региону организовало собственную проверку инцидента, при этом подробности инцидента в ведомстве раскрывать не стали. В случае, если вина должностных лиц будет установлена, родственники погибшего смогут потребовать компенсацию.

Как сообщает портал «Открытый Нижний», у погибшего осталась супруга, которая находится на девятом месяце беременности.

Теги: Нижний Новгород, ДТП, гибель
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