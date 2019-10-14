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В Подмосковье напали на чемпионку мира и Европы по боксу

В Одинцово мужчина напал на серебряного призера Олимпийских игр, многократную чемпионку мира и Европы по боксу Софью Очигаву. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным «РИА Новости», инцидент произошел 1 октября. Как сообщили агентству в подмосковном главке МВД, в полицию обратилась жительница 1987 года рождения, сообщившая, что на нее напали на лестничной клетке дома на улице Можайская в Одинцово.

Правоохранители установили, что нападавшим был местный житель 1991 года рождения. Против мужчины возбудили уголовные дела по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК, его отпустили под подписку о невыезде. Собеседник ТАСС сообщил, что потерпевшей была Очигава, ее имя также назвал информированный источник «РИА Новости».

РБК не удалось дозвониться до спортсменки.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с РБК предположил, что Очигава не хочет разглашать деталей инцидента. «Там был конфликт и драка, но до конца не хочется об этом говорить, пока сами полностью не знаем истории», — заявил он, добавив, что федерация окажет спортсменке всю необходимую помощь.

Софья Очигава преподает в ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №41 «Москворечье» Москомспорта. В учреждении сообщили РБК, что руководству школы неизвестно о конфликте, и добавили, что спортсменка появляется на тренировках.

Софья Очигава — серебряный призер Олимпиады по боксу в категории до 60 кг, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Является заслуженным мастером спорта России.

Теги: избиение, бокс, Подмосковье, новости РБК
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