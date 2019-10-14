Экзитполы показали лидерство партии Качиньского на выборах в Польше

Правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после подсчета 91,92% голосов, передает Polske Radio.

За консервативную партию проголосовали 44,38% избирателей. Если результаты подтвердятся, «Право и справедливость» получит 239 мест из 460 в польском сейме и будет иметь абсолютное большинство. В парламент страны также проходят «Гражданская коалиция» с 26,77% и «Союз демократических левых сил», набирающий 12,34%. Польская крестьянская партия и объединение евроскептиков и националистов «Конфедерация» набрали по 8,63 и 6,76% соответственно.

Польский избирком также опубликовал результаты голосования поляков за рубежом. Согласно данным после подсчета 81,25% бюллетеней зарубежных избиркомов, побеждает «Гражданская коалиция», которую поддержали 39% поляков. «Право и справедливость» получила на голосовании за границей 27,5%.

Накануне в Польше прошли парламентские выборы, на которых граждане страны выбирали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и сто сенаторов (членов верхней палаты парламента).

Ярослав Качиньский возглавляет партию «Право и справедливость» с 2003 года. Впервые партия победила на парламентских выборах в 2005 году. Через два года консерваторы проиграли «Гражданской платформе» и смогли вернуть себе лидерство в парламенте лишь в 2015 году, получив 37,6% голосов. Сам Качиньский не занимал высокого политического поста и сейчас является депутатом сейма.