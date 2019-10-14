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Минпромторг заявил о возможных поставках самолетов и вертолетов в ОАЭ

Россия рассматривает возможность поставки самолетов и широкой линейки вертолетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

Гражданская авиация, отмечается в завлении, — одно из приоритетных направлений сотрудничества между странами. Для продвижения на внешних рынках также планируется создать новые образцы и модели техники.

«Продвижению совместных проектов в сфере авиастроения будет способствовать заключение межведомственного соглашения в области летной годности», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее он заявил об интересе в продвижении рынок ОАЭ самолета Sukhoi Superjet 100 (SJJ100), авиалайнера МС-21 и самолета-амфибии Бе-200. «Важным аспектом в этой плоскости и партнерстве является готовность к развитию индустриально-технологического сотрудничества по проекту МС-21», — говорил Мантуров (цитата по ТАСС).

Министр также отметил, что страны должны поддерживать и совместные проекты в нефтегазовой сфере, а у России есть потенциал и в области поставок нефтегазового оборудования в ОАЭ, в котором заинтересована и государственная компания ADNOC.

По его словам, ОАЭ также рассматривают возможность строительства скоростного пассажирского катамарана «Сапсан» и грузопассажирского тримарана.

Теги: ОАЭ, поставки, российские самолеты, Минпромторг, Денис Мантуров
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