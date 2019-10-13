В Тунисе опубликовали данные экзитполов на выборах президента

В Тунисе опубликовали данные экзитполов на выборах президента

По данным экзитпола компании Emrod во втором туре президентских выборов в Тунисе побеждает независимый кандидат Каис Саид, сообщает радио Mosaique FM.

Согласно опросу, Каис Саид набирает 72,3% голосов, а его соперник, предприниматель и медиамагнат Набиль Каруи — 27,47%.

13 октября в Тунисе прошел второй этап выборов президента. В первом туре голосования Саид также занял первое место, получив 18,4% поддержки избирателей, в то время как Каруи набрал 15,5%. Прежний тунисский лидер Бежи Каид ас-Себси

скончался 25 июля на 92-ом году жизни.