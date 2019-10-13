В МВД опровергли нападение на сотрудника ГАИ в Зеленограде

В МВД опровергли нападение на сотрудника ГАИ в Зеленограде

Информация о тяжелом ранении сотрудника ГИБДД в Зеленограде не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве пояснили, что к сотрудникам полиции, несшим службу на контрольно-пропускном пункте ДПС в Зеленограде, обратился мужчина с ножевым ранением. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, его отвезли в больницу.

Подозреваемый в нападении задержан.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что в Зеленограде преступник, вооруженный ножом, попытался проникнуть в отдел ГИБДД и тяжело ранил 29-летнего сотрудника службы.