В Брянске нашли забетонированное в полу гаража тело

В Брянске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого забетонировали в полу гаража. Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщает СК, ранее родственники 57-летнего убитого мужчины сообщили о его пропаже. Его тело было обнаружено в гараже на улице Урицкого. «Тело мужчины было тщательно спрятано и чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», — говорится в сообщении ведомства.

Следователям удалось установить трех подозреваемых. По данным управления МВД по Брянской области, все они в возрасте от 30 до 50 лет, двое из них ранее уже были судимы. Сейчас подозреваемых заключили под стражу, им предъявили обвинение в убийстве. Сотрудники следственного комитета продолжают расследование уголовного дела.

Как сообщает УМВД, во время обысков в домах подозреваемых были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, которое направили на экспертизу. Уточняется, что убитый мужчина пропал в конце сентября этого года.