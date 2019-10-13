СМИ сообщили о гибели не менее десяти полицейских при взрыве в Кении

СМИ сообщили о гибели не менее десяти полицейских при взрыве в Кении

Не менее десяти полицейских погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Кении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейский отчет.

По данным агентства, инцидент произошел на границе Кении и Сомали. Взрывное устройство сработало в момент, когда рядом с ним проезжал автомобиль с полицейскими. Как сообщает Reuters, в местной полиции полагают, что за взрывом стоит радикальная исламская группировка «Аш-Шабаб» из Сомали.

Национальная полицейская служба Кении подтвердила инцидент в своем Twitter. Число погибших в опубликованном ведомством пресс-релизе не уточняется.

В январе исламисты атаковали гостиницу в столице Кении Найроби. В офисно-гостиничном комплексе Dusit D2 прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. В результате вооруженного нападения погибли 15 человек, ответственность за атаку взяла на себя группировка «Аш-Шабаб».