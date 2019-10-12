Спикер палаты представителей США назвала Трампа сквернословом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа «сквернословом» после его высказываний в адрес бывшего вице-премьера Джо Байдена, передает Politico.

«[Дональд Трамп] превратился в сквернослова, а его слушают дети, — заявила она. — Для него сказать подобное о Байдене было далеко за гранью. Это не имеет отношения к импичменту, это касается выборов».

10 октября, выступая перед сторонниками в штате Миннесота, Дональд Трамп заявил, что его потенциальный конкурент на президентских выборах в 2020 году Джо Байден был хорошим вице-президентом США только потому, что «умел целовать задницу Барака Обамы».

В конце сентября Ненси Пелоси объявила о начале расследования по делу об импичменте Трампа после публикаций о возможном взаимодействии президента с властями Украины по делу против сына бывшего вице-премьера США Джо Байдена Хантера. Позднее администрация Белого дома опубликовала стенограмму разговора украинского и американского президентов, где Трамп обсуждал с Зеленским возможное расследования в отношении Байдена-младшего.