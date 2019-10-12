Свитер Курта Кобейна с выступления на MTV Unplugged выставили на аукцион

Свитер фронтмена американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна, в котором музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в ноябре 1993 года, выставили на аукцион. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о кардигане зеленого цвета. Его владелец, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что хранил свитер в бескислотной оберточной бумаге в сейфе. По его словам, кардиган ни разу не был в стирке с того момента, когда его в последний раз надевал Кобейн. Сам он приобрел свитер за $137,5 тыс. четыре года назад. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за лот порядка $300 тыс.

«Важно обратить внимание на то, что мы не стирали кардиган, на нем все еще есть пятна и даже дырки от сигарет», — поделился подробностями в интервью Rolling Stone представитель аукциона Julien's Даррен Джулиен.

Кроме того, 25 и 26 октября в нью-йоркском ресторане Hard Rock Cafe на торгах выставят одну из гитар Кобейна. Стартовая цена — $400 тыс.