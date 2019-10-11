Экс-глава Мурманской области занялась сохранением лосося

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая досрочно покинула пост главы региона в марте этого года, стала президентом некоммерческого партнерства «Русский Лосось». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Это экологическая организация, которая поддерживает проекты, направленные на сохранение популяций лососевых видов рыб на территории России.

На сайте организации указывается, что Ковтун в начале 1990-х стояла у истоков становления туризма в регионе и внесла большой вклад для становления рыболовного туризма на реках всего Кольского полуострова. Вместе с этим в справке о Ковтун отмечается, что экс-губернатор — «рыбак-нахлыстовик с большим стажем, активно продвигает принцип гуманной рыбалки — «поймал — отпустил».

Экс-губернатор покинула свой пост, объяснив свое решение усталостью. На ее место пришел замглавы Минстроя Андрей Чибис.