Медведев переназначил Пиотровского главой Эрмитажа еще на три года

Медведев переназначил Пиотровского главой Эрмитажа еще на три года

Пост гендиректора Эрмитажа в ближайшие три года будет занимать Михаил Пиотровский. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» на срок три года, освободив его от занимаемой должности», — следует из текста распоряжения.

74-летний Михаил Пиотровский занимает пост директора Эрмитажа с 1992 года. В сам Эрмитаж он пришел за год до этого на должность первого замдиректора по научной работе.