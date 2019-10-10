Власти введут персональную ответственность за ошибки в кадастровой оценке

Правительство на заседании 10 октября одобрило законопроект «О совершенствовании государственной кадастровой оценки», говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. По словам руководителя ведомства Виктории Абрамченко в документе применен принцип «любое исправление — в пользу правообладателя». «Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно — с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась — с нового налогового периода», — пояснила Абрамченко.

Законопроект изменяет механизм внесудебной оценки кадастровой стоимости. Сейчас заявления об оспаривании кадастровой стоимости принимают комиссии по рассмотрению споров, но они фактически не несут ответственности за принимаемые ими решения, сообщили в Росреестре.

Теперь рассматривать споры будут региональные бюджетные учреждения. Законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких учреждений за качество кадастровой оценки. «Персональная ответственность оценщиков за результаты госоценки недвижимости защитит собственников от некорректного определения кадастровой стоимости и, как следствие, несправедливого налогообложения, а также снизит количество пересмотров», — уверен глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Еще одно нововведение — с 2022 года оценка будет проводиться во всех регионах одновременно раз в четыре года; для Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя — раз в два года по их решению. Сейчас регионы сами определяют, как часто и когда проводить новую оценку.

Кадастровая оценка служит налоговой базой для собственников торговой и офисной недвижимости. В сентябре были приняты поправки в налоговый кодекс, которые устанавливают, что кадастровая оценка может служить налоговой базой для любой собственности юрлиц, если для этого будут приняты соответствующие региональные законы.