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Появилось видео с места взрыва в австрийском Линце

В Сети появилось видео с места взрыва в австрийском Линце. Первым ролик опубликовал в своем Twitter пользователь chriszeintl.

Ему удалось заснять, как вдалеке горит невысокое здание.

Взрыв произошел в здании компании Ave неподалеку от аэропорта Хёршинг утром 10 октября. После взрыва также начался пожар.

Экстренным службам удалось не допустить распространения огня на другие здания, из помещения вывели всех людей. Как сообщает австрийская телерадиокомпания ORF со ссылкой на полицию, ранены пять человек, серьезные повреждения получили двое.

Причины взрыва пока не известны.

Теги: Австрия, взрыв
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В австрийском Линце произошел взрыв
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