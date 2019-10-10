На министра безопасности Индонезии напали с ножом

Неизвестные напали с ножом на министра-координатора по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто. Об этом сообщает Detik.

По данным издания, во время нападения он находился с рабочим визитом в округе Пандегланг провинции Бантен. Портал отмечает, что он поручил ранение в живот.

Однако The Jakarta Post сообщает, что его ранили в спину. Министра госпитализировали. По словам главы больницы Фирмансяха, он находится в стабильном состоянии. Врач рассказал, что ранение также получил один из охранников министра. Телеканал KOMPAS TV опубликовал кадры нападения на своем YouTube-канале.

The Jakarta Post добавляет, что правоохранительные органы арестовали подозреваемых мужчину и женщину. Представитель полиции, бригадный генерал Деди Прасетьо сообщил, что нападавший мог быть приверженцем радикализма. Detik также отмечает, что мужчина подвергся воздействию террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Власти ведут расследование.