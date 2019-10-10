В Ярославле убрали появившуюся в «Вечернем Урганте» детскую горку

В Ярославле убрали появившуюся в «Вечернем Урганте» детскую горку

В Юбилейном парке Ярославля демонтировали установленную с нарушениями детскую горку, сообщается на сайте мэрии города. Ранее ее показали в сюжете передачи «Вечерний Ургант».

«Еще в субботу подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями», — сказала исполняющая обязанности руководителя МУП «Дирекция парков культуры и отдыха города Ярославля» Вера Виноградова.

В сообщении на сайте мэрии говорится, что демонтировать горку поручил мэр Владимир Волков. Взамен этой горки будет установлен новый игровой комплекс.

По словам Виноградовой, новый детский комплекс уже заказали в Санкт-Петербурге, установить его собираются к 19 октября.