В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

В Таганроге уволили воспитательницу детского сада, которая объяснила детям смысл фразы «сажать на кол» из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Об этом сообщает «Ростовское агентство новостей».

По данным издания, инцидент произошел 22 февраля в коррекционной группе детского сада № 43. В сказке присутствует фраза: «Где-нибудь, хоть под водой, посажу тебя я на кол», во время чтения один из детей попросил воспитательницу объяснить фразу «посадить на кол». В ответ женщина рассказала детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата о наказании, акцентируя свое внимание на его физиологических подробностях.

«Что происходит с человеком, которого садили на остро заточенный кол, он умирал, потому, что кол медленно глубоко протыкал все внутренние органы», — пишет Rostovgazeta.ru со ссылкой на докладную замзаведующего детсада. Один из детей получил в результате психологическую травму и отказывался посещать детский сад из-за боязни смерти.

Таганрогский городской суд признал женщину виновной в психическом насилии над детьми, передает 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Воспитателя уволили, через суд женщина потребовала вернуть ей место работы, а также выплатить зарплату в размере 220,7 тыс. руб. и моральную компенсацию 30 тыс. руб. Ростовский областной суд назвал решение нижестоящей инстанции правомерным и отклонил апелляцию воспитательницы.