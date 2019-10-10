Следовавший из Москвы в Ставрополь самолет сел в Минводах из-за тумана

Следовавший из Москвы в Ставрополь самолет сел в Минводах из-за тумана

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Ставрополь, совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за тумана. Об этом сообщает «Ставропольское телевидение».

По состоянию на 23:37 мск, борт благополучно совершил посадку в Минводах. По данным «Интерфакса», речь идет о самолете компании «Аэрофлот».

Ранее, 8 октября, самолет авиакомпании «Сибирь», летевший из Красноярска в Москву, экстренно сел в аэропорту «Омск-Центральный». По предварительной информации, одному из пассажиров стало плохо, на место выехал реанимобиль.