В США арестовали сотрудника разведки за передачу СМИ засекреченных данных

Министерство юстиции США объявило об аресте сотрудника Агентства военной разведки за то, что он, предположительно, передавал журналистам секретную информацию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 30-летнего Генри Кайла Фриза из Вирджинии, когда он прибыл на работу во вторник утром. Предполагается, что он дважды передавал СМИ информацию, связанную с нацбезопасностью США. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как следует из документов обвинения, поданным в федеральный суд в Вирджинии, информация, которую Фриз передавал журналистам в период с середины апреля до начала мая 2018 года, касалась системы вооружений иностранных государств.

ФБР также получило доступ к личным перепискам сотрудника разведслужб, а также вело прослушивание его телефонных звонков. Предположительно, Генри Фриз состоял в отношениях с одним из журналистов.

«Фриз обвиняется в подлости. Это обвинительное заключение должно послужить напоминанием всем тем, кому доверена информация о национальной обороне. Раскрытие такой информации в одностороннем порядке для личных нужд преступно», — говорится в заявлении Минюста.