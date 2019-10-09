В Петербурге умер бывший главный архитектор города Митюрев

Бывший главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий Митюрев скончался 8 октября на 71-м году жизни. Об этом сообщается в некрологе на сайте комитета по строительству и архитектуре.

Митюрев был членом секретариата Санкт-Петербургского отделения Союза архитекторов России и Градостроительного совета при правительстве Санкт-Петербурга, а также председателем «Объединения архитектурных мастерских» в 2000–2006 годах. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного архитектора России.

«Жизнь Юрия Константиновича Митюрева — образец служения одному делу, поступательное развитие талантливого и самобытного петербургского архитектора. Им были спроектированы десятки зданий, в которых сегодня проживают сотни тысяч горожан — это, наверное, лучшая память для любого зодчего», — говорится в сообщении комитета по архитектуре Санкт-Петербурга.

В комитете отметили, что при его непосредственном участии была остановлена «бесконтрольная и хаотичная» застройка города, а также появился первый архитектурно-художественный регламент Санкт-Петербурга.