Умер автор гипотезы об изначально гидридной Земле Владимир Ларин

На 81-м году жизни в Москве скончался ученый-геолог Владимир Ларин. Информацию об этом подтвердил РБК его сын Николай Ларин.

Информации о месте и дате похорон на данный момент нет.

Ранее о самоубийстве ученого сообщал Telegram-канал «112». МК писал, что Ларин страдал от сильных болей, вызванных онкологическим заболеванием. По информации издания, речь идет о самоубийстве.

Николай Ларин отказался комментировать информацию о возможном самоубийстве отца.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве, отвечая на вопрос о случившемся, посоветовали РБК обратиться в Следственный комитет. Старший помощник руководителя управления СК по Москве Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.