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В Петербурге депутаты предложили запретить детям посещать опасные квесты

Депутаты петербургского Законодательного собрания предложили оградить детей до 14 лет от участия в экстремальных квестах, сообщил РБК один из авторов законопроекта, депутат Александр Ходосок.

«Я общаюсь с огромным количеством родителей, в рамках общения с ними и поднялся вопрос о существовании этих игр. Называть их квестами можно, но, с другой стороны, законодательно не существует данного определения», — сказал Ходосюк, добавив, что подобные развлекательные услуги сейчас не никем контролируются и никак не лицензируются.

«Дети бесконтрольно могут пройти на любой квест. Их просят поставить некую подпись, но мы прекрасно понимаем, что несовершеннолетние дети не могут подписываться под тем, что они сами несут ответственность за то, что с ними происходит», — обратил внимание депутат. По его словам, работа над текстом законопроекта еще не завершена.

«Разнообразие этих мероприятий очень большое: от детских утренников до достаточно жестоких квестов, где необходимо убегать от погони или выбираться из запертых помещений. Есть квесты, в которых используются электрошокеры и даже бензопилы», — пояснил РБК депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок. «Мы предлагаем разделить их на две категории: взрослые и детские», — добавил он.

По словам Четырбока, планируется обязать организаторов проверять возраст детей и следить, чтобы на взрослые мероприятия не попадали посетители младше 14 лет, которые могут травмироваться в процессе квеста.

Ранее о том, что детям младше 14 лет запретят посещать экстремальные квесты в Петербурге, писала «Фонтанка». В городском парламенте инициативу Четырбока и Ходосока поддержали в первом чтении 38 депутатов, восемь высказались против, трое воздержались, отмечала газета.

Авторы законопроекта в тексте документа отметили, что организаторы подобных мероприятий зачастую используют устройства, работающие под воздействием механизмов и/или электрического тока, что может представлять опасность для детей.

Некоторые депутаты выступили с критикой инициативы, отметив пользу интеллектуальной игры и невозможность полностью оградить детей от опасности в среде, где электричество и механизмы представлены повсеместно, отмечала «Фонтанка».

Теги: дети, запрет, новости РБК, квест
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