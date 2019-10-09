Роскачество дало рекомендации по выбору рыбы и икры

Роскачество разработало рекомендации по выбору замороженной рыбы и икры, они опубликованы на сайте организации.

В первую очередь эксперты посоветовали покупателю проверить температуру в холодильнике, где хранятся продукты. Для замороженной рыбы она не должна превышать минус 18 градусов. В холодильниках с икрой температура должна быть в диапазоне 4–6 градусов ниже нуля.

Следует отметить, что срок годности замороженной рыбы составляет от трех до десяти месяцев, тогда как икра в банке может храниться около года.

Эксперты подчеркнули, что ледяная корочка на рыбе должна покрывать ее равномерно и не отставать при легком постукивании согласно ГОСТу. Более того, мутные глаза рыбы, поврежденные плавники и хвост могут указывать на то, что рыба перезамораживалась несколько раз.

Роскачество отмечает, что больше всего на качество рыбы и рыбной продукции в России влияет температурный режим во время транспортировки. Эти советы должны покупателям помочь сделать выбор в пользу продуктов, которые хранились правильно.