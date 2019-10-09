СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов мирных жителей Донбасса

СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил шесть уголовных дел из-за артиллерийских обстрелов гражданского населения Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

«Украинские военнослужащие продолжают игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня [на юго-востоке Украины]», — говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, военнослужащие ВС Украины с 19 по 30 сентября вели прицельные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Петровского, Новоазовского и Никитовского районов.

В начале октября из гранатометов украинские силовики обстреляли гражданские объекты в Кировском районе, в результате чего пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Более того, следствие выявило, что в период с 18 марта по 25 сентября этого года были частично или полностью разрушены 386 жилых домов.