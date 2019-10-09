Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

В холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18-24 градуса, а в теплое — плюс 20-28 градусов, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что ключевыми факторами комфортного проживания в доме являются оптимальная температура и влажность. Отклонение этих показателей от нормы плохо влияет на состояние здоровья: при повышенной температуре воздуха в квартире снижается работоспособность и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Люди, живущие в домах с пониженной температурой, чаще других заболевают ринитом, пневмонией и ангиной. Кроме того, холодный воздух в квартире усугубляет хронические болезни, например ишемическую болезнь сердца или диабет.

Слишком высокая влажность в квартире может вызывать слабость и общее ухудшение самочувствия. Кроме того, она может привести к возникновению плесени, которая также отрицательно воздействует на здоровье человека.

Влажность в помещениях в сочетании с высокой температурой не полезна для людей с хроническими заболеваниями легочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем, а также для тех, у кого есть какие-либо кожные заболевания.