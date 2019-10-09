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Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь

Вандалы в Уссурийске засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы. В настоящее время ведет поиск нарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД России по региону.

По данным ведомства, сообщение об инциденте в полицию поступило минувшей ночью. После изучения записей камер видеонаблюдения полицейские составили ориентировку на граждан, подозреваемых в причастности к инциденту. По словам собеседника агентства, в дальнейшем ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции.

Памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был возведен в Уссурийске в мае 1977 года. Он представляет собой композицию из пяти высоких пилонов, установленных на общем подиуме в виде четырехгранной усеченной пирамиды. Между пилонами размещены скульптурные группы, изображающие уходящих на фронт ополченцев и их жен, матерей и детей, остающихся в тылу. У подножия монумента устроен жертвенник, в котором зажжен Вечный огонь.

Теги: Приморский край, Уссурийск, Вечный огонь, вандалы
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