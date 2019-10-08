В Италии запустили радикальную реформу парламента

Число депутатских мест в итальянском парламенте следующего созыва сократится на треть. Депутаты проголосовали за внесенный правительством законопроект, который предусматривает сокращение мандатов с 630 до 400 в нижней палате и с 315 до 200 в верхней, сообщает агентство Ansa.

По мысли инициаторов реформы, такая мера не только повысит эффективность работы законодательного органа, но и позволит ежегодно экономить около €100 млн. Помимо этого предполагается, что сокращение числа депутатских мест вынудит участвующие в выборах партии уделять больше внимания формированию собственных списков.

В настоящее время Италия находится на третьем месте в мире по числу мест в парламенте, уступая лишь Китаю (3000) и Великобритании (1443). За последние 40 лет власти восемь раз пытались изменить эту ситуацию, однако необходимого консенсуса достигнуть не удавалось.