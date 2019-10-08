Экс-техдиректор «Арментела» вернулся в Россию после удержания в Армении

Бывший технический директор «Арментела» (армянская «дочка» Veon) Владимир Сачков вернулся в Россию после того, как пять лет находился в Армении в качестве подозреваемого по уголовному делу. Об этом он сообщил РБК.

Он пояснил, что власти Армении «внезапно» удовлетворили его ходатайство, но не смог назвать причину такого решения. Как добавил экс-техдиректор «Арментела», после возвращения в Россию он вернулся к работе в «достаточно большом системном интеграторе»

«Про условия содержания я говорить не хочу <...> Если бы не посольство России в Армении, ситуация была бы гораздо хуже <...> Я всем признателен в определенной степени», — уточнил Сачков.

Как уточняет «Фонтанка», в 2009 году Сачков в должности топ-менеджера «Билайна» (бренд Veon) приехал работать в «Арментел». В 2014 году, когда Сачков переехал в Белоруссию, в отношении него возбудили уголовное дело об ущербе «Арментелу» и самой Армении более чем на $5 млн. Его задержали по запросу Еревана и поместили в СИЗО в Армении. В 2017 году после вмешательства МИД России Сачкова выпустили под рекордный для Армении залог примерно в $25 тыс., однако он на тот момент так и не смог покинуть страну, пишет «Фонтанка».