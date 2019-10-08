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В Москве нашли тело призера юношеских Олимпийских игр по теннису

В Москве нашли тело 27-летнего теннисиста Михаила Бирюкова, призера юношеских Олимпийских игр 2010 года. Об этом сообщают «Комсомольская правда» («КП») и РЕН ТВ.

По словам источника «КП», тело Бирюкова обнаружили в ванной. По версии издания, спортсмен покончил с собой. В то же время, по версии РЕН ТВ, спортсмен мог погибнуть в результате несчастного случая. Сейчас полиция выясняет обстоятельства смерти Бирюкова.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Михаил Бирюков — сын российской четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой. Он родился 28 апреля 1992 года. Карьеру теннисиста он начал в 2009 году, в 2010 году, в 18 лет, на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре он уже завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях.

Теги: теннисист, смерть, Москва, новости РБК
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