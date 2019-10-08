Sony объявила сроки выхода PlayStation 5

Новая приставка PlayStation 5 выйдет в продажу в конце 2020 года. Об этом сообщил президент и главный исполнительный директор компании Sony Interactive Entertainment Джим Райан в блоге компании.

«Одной из наших целей было усилить эффект погружения», — утверждает Райан, описывая новое поколение приставок. Согласно его словам, новый контроллер будет иметь усовершенствованную технологию вибрации, которая будет меняться в зависимости от характера ударов и столкновений в игре. Также Райан пообещал, что контроллер даже позволит ощутить разницу в поверхности, по которой перемещается игрок — например, игрок будет чувствовать разницу в перемещении по болоту или в высокой траве. Также будут модернизированы кнопки L2/R2: они позволят почувствовать сопротивление при нажатии. «Разработчики смогут запрограммировать сопротивление триггеров [L2/R2] таким образом, чтобы вы ощущали натяжение лука или движение внедорожника по каменистой почве», — объяснил глава компании.

PlayStation — серия игровых приставок, разработанных компанией Sony. Первая приставка компании вышла в 1994 году. Продажи предыдущего поколения приставки, PlayStation 4, начались 15 ноября 2013 года.