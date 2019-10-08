Путин наградил орденом пресс-секретаря патриарха РПЦ Легойду

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы председателя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, а также врио пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимира Легойду. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ о награждении датирован 4 октября.

«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> Легойду Владимира Романовича <...>», — говорится в тексте указа.

Также орден Дружбы получил муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев, а также председатель Совета иудейских общин этой республики Валерий Дибияев.

Помимо ордена Дружбы Путин вручил и другие награды, например, орден Александра Невского, медаль Пушкина, орден «За заслуги перед Отечеством» и другие. Орден Мужества получил американский астронавт Николас Хейг — участник аварийного полета «Союз МС-10» в октябре 2018 года. Ему дали награду «за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур».